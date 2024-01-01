10 苏里南元兑土耳其里拉

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1 SRD兑TRYLast 30 daysLast 90 days
1.13731.1373
1.05630.9528
一般1.09761.0351
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1 SRD to TRY stats

The performance of SRD to TRY in the last 30 days saw a 30 day high of 1.1373 and a 30 day low of 1.0563. This means the 30 day average was 1.0976. The change for SRD to TRY was 6.40.

The performance of SRD to TRY in the last 90 days saw a 90 day high of 1.1373 and a 90 day low of 0.9528. This means the 90 day average was 1.0351. The change for SRD to TRY was 17.10.

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苏里南元/土耳其里拉汇率
1 SRD1.12392 TRY
5 SRD5.61960 TRY
10 SRD11.23920 TRY
20 SRD22.47840 TRY
50 SRD56.19600 TRY
100 SRD112.39200 TRY
250 SRD280.98000 TRY
500 SRD561.96000 TRY
1000 SRD1,123.92000 TRY
2000 SRD2,247.84000 TRY
5000 SRD5,619.60000 TRY
10000 SRD11,239.20000 TRY
土耳其里拉/苏里南元汇率
1 TRY0.88974 SRD
5 TRY4.44872 SRD
10 TRY8.89744 SRD
20 TRY17.79488 SRD
50 TRY44.48720 SRD
100 TRY88.97440 SRD
250 TRY222.43600 SRD
500 TRY444.87200 SRD
1000 TRY889.74400 SRD
2000 TRY1,779.48800 SRD
5000 TRY4,448.72000 SRD
10000 TRY8,897.44000 SRD