苏里南元 至塞拉利昂利昂 汇率历史

今日 苏里南元 至塞拉利昂利昂 的汇率目前为 771.662，较昨日变动 -0.162%。过去一周，苏里南元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.427%。

过去一周，苏里南元 至塞拉利昂利昂 的汇率在 25-07-2024 的最高点 772.915 和 20-07-2024 的最低点 760.808 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 0.833%。