苏里南元 至新加坡元 汇率历史

今日 苏里南元 至新加坡元 的汇率目前为 0.046，较昨日变动 -0.745%。过去一周，苏里南元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.745%。

过去一周，苏里南元 至新加坡元 的汇率在 26-07-2024 的最高点 0.046 和 21-07-2024 的最低点 0.045 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值下降了 -0.949%。