苏里南元 至塞舌尔卢比 汇率历史

今日 苏里南元 至塞舌尔卢比 的汇率目前为 0.469，较昨日变动 0.681%。过去一周，苏里南元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.501%。

过去一周，苏里南元 至塞舌尔卢比 的汇率在 22-07-2024 的最高点 0.500 和 26-07-2024 的最低点 0.458 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值增加了 5.371%。