10 苏里南元兑卡塔尔里亚尔

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1 SRD兑QARLast 30 daysLast 90 days
0.12520.1252
0.11710.1071
一般0.12170.1158
更改6.24%15.55%
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1 SRD to QAR stats

The performance of SRD to QAR in the last 30 days saw a 30 day high of 0.1252 and a 30 day low of 0.1171. This means the 30 day average was 0.1217. The change for SRD to QAR was 6.24.

The performance of SRD to QAR in the last 90 days saw a 90 day high of 0.1252 and a 90 day low of 0.1071. This means the 90 day average was 0.1158. The change for SRD to QAR was 15.55.

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1 USD11.3430.9211.5271.3840.77783.72418.286
1 SGD0.74510.6861.1381.0310.57962.35713.62
1 EUR1.0861.45811.6581.5020.84490.89119.852
1 AUD0.6550.8790.60310.9060.50954.81411.972

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苏里南元/卡塔尔里亚尔汇率
1 SRD0.12438 QAR
5 SRD0.62190 QAR
10 SRD1.24380 QAR
20 SRD2.48760 QAR
50 SRD6.21900 QAR
100 SRD12.43800 QAR
250 SRD31.09500 QAR
500 SRD62.19000 QAR
1000 SRD124.38000 QAR
2000 SRD248.76000 QAR
5000 SRD621.90000 QAR
10000 SRD1,243.80000 QAR
卡塔尔里亚尔/苏里南元汇率
1 QAR8.03990 SRD
5 QAR40.19950 SRD
10 QAR80.39900 SRD
20 QAR160.79800 SRD
50 QAR401.99500 SRD
100 QAR803.99000 SRD
250 QAR2,009.97500 SRD
500 QAR4,019.95000 SRD
1000 QAR8,039.90000 SRD
2000 QAR16,079.80000 SRD
5000 QAR40,199.50000 SRD
10000 QAR80,399.00000 SRD