苏里南元 至巴拉圭瓜拉尼 汇率历史

今日 苏里南元 至巴拉圭瓜拉尼 的汇率目前为 258.242，较昨日变动 -0.732%。过去一周，苏里南元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.018%。

过去一周，苏里南元 至巴拉圭瓜拉尼 的汇率在 25-07-2024 的最高点 260.169 和 22-07-2024 的最低点 255.462 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值下降了 -0.991%。