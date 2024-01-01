苏里南元 至尼日利亚奈拉 汇率历史

今日 苏里南元 至尼日利亚奈拉 的汇率目前为 54.964，较昨日变动 -0.525%。过去一周，苏里南元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.529%。

过去一周，苏里南元 至尼日利亚奈拉 的汇率在 25-07-2024 的最高点 55.552 和 24-07-2024 的最低点 53.777 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值增加了 2.018%。