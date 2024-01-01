塞拉里昂列昂 至越南盾 汇率历史

今日 塞拉里昂列昂 至越南盾 的汇率目前为 1.119，较昨日变动 -0.463%。过去一周，塞拉里昂列昂 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.524%。

过去一周，塞拉里昂列昂 至越南盾 的汇率在 24-07-2024 的最高点 1.127 和 25-07-2024 的最低点 1.117 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值下降了 -0.642%。