塞拉里昂列昂 至福克兰群岛镑 历史汇率

欢迎查看 塞拉里昂列昂 至福克兰群岛镑 历史摘要。这是 塞拉里昂列昂 (SLL) 至福克兰群岛镑 (FKP) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 27-07-2019 到 27-07-2024 5 年的 SLL 和 FKP 历史数据。

1,000 sll
0.03 fkp

Le1.000 SLL = £0.00003435 FKP

2024年7月27日 UTC 中间市场汇率

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塞拉里昂列昂 至福克兰群岛镑 汇率历史

今日 塞拉里昂列昂 至福克兰群岛镑 的汇率目前为 0.000，较昨日变动 -0.533%。过去一周，塞拉里昂列昂 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.124%。

过去一周，塞拉里昂列昂 至福克兰群岛镑 的汇率在 25-07-2024 的最高点 0.000 和 22-07-2024 的最低点 0.000 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值下降了 -0.627%。

2024年7月27日 的热门货币

 USDSGDCADEURINRZARAUDGBP
1 USD11.3431.3840.92183.72418.2861.5270.777
1 SGD0.74511.0310.68662.35713.621.1380.579
1 CAD0.7230.9710.66660.50913.2161.1040.562
1 EUR1.0861.4581.502190.89119.8521.6580.844

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如何将塞拉里昂列昂兑换成福克兰群岛镑

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  • 3

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