塞拉里昂列昂 至加元 汇率历史

今日 塞拉里昂列昂 至加元 的汇率目前为 0.000，较昨日变动 -0.329%。过去一周，塞拉里昂列昂 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.299%。

过去一周，塞拉里昂列昂 至加元 的汇率在 25-07-2024 的最高点 0.000 和 22-07-2024 的最低点 0.000 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 0.637%。