圣赫勒拿磅 至瓦努阿图瓦图 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至瓦努阿图瓦图 的汇率目前为 156.276，较昨日变动 -0.051%。过去一周，圣赫勒拿磅 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.004%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至瓦努阿图瓦图 的汇率在 26-07-2024 的最高点 156.477 和 20-07-2024 的最低点 154.723 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-07-2024，价值增加了 0.530%。