圣赫勒拿磅 至乌拉圭比索 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至乌拉圭比索 的汇率目前为 51.806，较昨日变动 0.236%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.613%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至乌拉圭比索 的汇率在 24-07-2024 的最高点 52.320 和 25-07-2024 的最低点 51.661 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值下降了 -0.856%。