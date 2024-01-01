圣赫勒拿磅 至坦桑尼亚先令 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至坦桑尼亚先令 的汇率目前为 3,444.870，较昨日变动 0.317%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.083%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至坦桑尼亚先令 的汇率在 26-07-2024 的最高点 3,467.810 和 25-07-2024 的最低点 3,421.340 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值下降了 -0.967%。