圣赫勒拿磅 至土耳其里拉 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至土耳其里拉 的汇率目前为 42.399，较昨日变动 -0.305%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.625%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至土耳其里拉 的汇率在 21-07-2024 的最高点 42.788 和 24-07-2024 的最低点 42.328 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 0.380%。