圣赫勒拿磅 至塞拉利昂利昂 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至塞拉利昂利昂 的汇率目前为 29,110.400，较昨日变动 0.536%。过去一周，圣赫勒拿磅 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.125%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至塞拉利昂利昂 的汇率在 22-07-2024 的最高点 29,306.300 和 25-07-2024 的最低点 28,926.000 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值增加了 0.631%。