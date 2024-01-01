圣赫勒拿磅 至瑞典克朗 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至瑞典克朗 的汇率目前为 13.923，较昨日变动 0.099%。过去一周，圣赫勒拿磅 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.982%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至瑞典克朗 的汇率在 25-07-2024 的最高点 13.980 和 21-07-2024 的最低点 13.768 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -0.267%。