圣赫勒拿磅 至塞尔维亚第纳尔 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至塞尔维亚第纳尔 的汇率目前为 138.764，较昨日变动 -0.031%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.089%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至塞尔维亚第纳尔 的汇率在 24-07-2024 的最高点 139.461 和 26-07-2024 的最低点 138.589 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -0.162%。