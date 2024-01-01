圣赫勒拿磅 至秘鲁新索尔 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至秘鲁新索尔 的汇率目前为 4.816，较昨日变动 -0.403%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.467%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至秘鲁新索尔 的汇率在 24-07-2024 的最高点 4.883 和 26-07-2024 的最低点 4.801 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值下降了 -0.566%。