圣赫勒拿磅 至马来西亚林吉特 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至马来西亚林吉特 的汇率目前为 5.991，较昨日变动 0.074%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.931%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至马来西亚林吉特 的汇率在 22-07-2024 的最高点 6.060 和 26-07-2024 的最低点 5.984 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值下降了 -0.167%。