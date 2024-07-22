圣赫勒拿磅 至马拉维克瓦查 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至马拉维克瓦查 的汇率目前为 2,226.060，较昨日变动 0.001%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.184%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至马拉维克瓦查 的汇率在 22-07-2024 的最高点 2,243.230 和 25-07-2024 的最低点 2,221.490 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值增加了 0.540%。