圣赫勒拿磅 至毛里塔尼亚乌吉亚 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至毛里塔尼亚乌吉亚 的汇率目前为 50.983，较昨日变动 -0.005%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.250%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至毛里塔尼亚乌吉亚 的汇率在 22-07-2024 的最高点 51.249 和 26-07-2024 的最低点 50.924 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值下降了 -0.152%。