圣赫勒拿磅 至马达加斯加阿里亚里 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至马达加斯加阿里亚里 的汇率目前为 5,803.510，较昨日变动 -0.116%。过去一周，圣赫勒拿磅 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.060%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至马达加斯加阿里亚里 的汇率在 24-07-2024 的最高点 5,859.290 和 25-07-2024 的最低点 5,792.570 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 0.853%。