圣赫勒拿磅 至老挝基普 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至老挝基普 的汇率目前为 28,536.500，较昨日变动 0.031%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.280%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至老挝基普 的汇率在 22-07-2024 的最高点 28,666.500 和 25-07-2024 的最低点 28,489.200 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值下降了 -0.127%。