圣赫勒拿磅 至科威特第纳尔 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至科威特第纳尔 的汇率目前为 0.394，较昨日变动 0.047%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.347%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至科威特第纳尔 的汇率在 22-07-2024 的最高点 0.396 和 25-07-2024 的最低点 0.393 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -0.123%。