圣赫勒拿磅 至柬埔寨瑞尔 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至柬埔寨瑞尔 的汇率目前为 5,285.970，较昨日变动 0.125%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.332%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至柬埔寨瑞尔 的汇率在 22-07-2024 的最高点 5,314.820 和 25-07-2024 的最低点 5,275.130 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-07-2024，价值增加了 0.120%。