圣赫勒拿磅 至肯尼亚先令 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至肯尼亚先令 的汇率目前为 168.050，较昨日变动 -0.962%。过去一周，圣赫勒拿磅 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.704%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至肯尼亚先令 的汇率在 24-07-2024 的最高点 171.948 和 20-07-2024 的最低点 166.875 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值增加了 1.219%。