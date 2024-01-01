圣赫勒拿磅 至埃塞俄比亚比尔 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至埃塞俄比亚比尔 的汇率目前为 74.345，较昨日变动 0.056%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.266%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至埃塞俄比亚比尔 的汇率在 22-07-2024 的最高点 74.687 和 25-07-2024 的最低点 74.232 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值增加了 0.274%。