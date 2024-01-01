圣赫勒拿磅 至吉布提法郎 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至吉布提法郎 的汇率目前为 228.891，较昨日变动 0.031%。过去一周，圣赫勒拿磅 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.239%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至吉布提法郎 的汇率在 22-07-2024 的最高点 229.884 和 25-07-2024 的最低点 228.431 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -0.148%。