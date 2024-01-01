圣赫勒拿磅 至捷克克朗 汇率历史

今日 圣赫勒拿磅 至捷克克朗 的汇率目前为 30.047，较昨日变动 -0.086%。过去一周，圣赫勒拿磅 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.397%。

过去一周，圣赫勒拿磅 至捷克克朗 的汇率在 24-07-2024 的最高点 30.280 和 21-07-2024 的最低点 29.883 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值增加了 0.332%。