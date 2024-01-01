10 巴拉圭瓜拉尼兑坦桑尼亚先令

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巴拉圭瓜拉尼/坦桑尼亚先令汇率
1 PYG0.34779 TZS
5 PYG1.73893 TZS
10 PYG3.47785 TZS
20 PYG6.95570 TZS
50 PYG17.38925 TZS
100 PYG34.77850 TZS
250 PYG86.94625 TZS
500 PYG173.89250 TZS
1000 PYG347.78500 TZS
2000 PYG695.57000 TZS
5000 PYG1,738.92500 TZS
10000 PYG3,477.85000 TZS
坦桑尼亚先令/巴拉圭瓜拉尼汇率
1 TZS2.87534 PYG
5 TZS14.37670 PYG
10 TZS28.75340 PYG
20 TZS57.50680 PYG
50 TZS143.76700 PYG
100 TZS287.53400 PYG
250 TZS718.83500 PYG
500 TZS1,437.67000 PYG
1000 TZS2,875.34000 PYG
2000 TZS5,750.68000 PYG
5000 TZS14,376.70000 PYG
10000 TZS28,753.40000 PYG