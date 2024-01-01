10 巴拉圭瓜拉尼兑新西兰元

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1 EUR10.8581.07389.4261.4651.6460.97918.441
1 GBP1.16611.251104.2871.7091.9191.14121.505
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巴拉圭瓜拉尼/新西兰元汇率
1 PYG0.00023 NZD
5 PYG0.00113 NZD
10 PYG0.00226 NZD
20 PYG0.00452 NZD
50 PYG0.01130 NZD
100 PYG0.02260 NZD
250 PYG0.05649 NZD
500 PYG0.11298 NZD
1000 PYG0.22596 NZD
2000 PYG0.45193 NZD
5000 PYG1.12982 NZD
10000 PYG2.25964 NZD
新西兰元/巴拉圭瓜拉尼汇率
1 NZD4,425.49000 PYG
5 NZD22,127.45000 PYG
10 NZD44,254.90000 PYG
20 NZD88,509.80000 PYG
50 NZD221,274.50000 PYG
100 NZD442,549.00000 PYG
250 NZD1,106,372.50000 PYG
500 NZD2,212,745.00000 PYG
1000 NZD4,425,490.00000 PYG
2000 NZD8,850,980.00000 PYG
5000 NZD22,127,450.00000 PYG
10000 NZD44,254,900.00000 PYG