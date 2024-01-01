波兰兹罗提 至乌拉圭比索 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至乌拉圭比索 的汇率目前为 10.411，较昨日变动 -1.008%。过去一周，波兰兹罗提 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.388%。

过去一周，波兰兹罗提 至乌拉圭比索 的汇率在 15-10-2024 的最高点 10.587 和 21-10-2024 的最低点 10.364 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 0.719%。