波兰兹罗提 至汤加潘加 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至汤加潘加 的汇率目前为 0.591，较昨日变动 -0.853%。过去一周，波兰兹罗提 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.403%。

过去一周，波兰兹罗提 至汤加潘加 的汇率在 16-10-2024 的最高点 0.596 和 17-10-2024 的最低点 0.577 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -1.868%。