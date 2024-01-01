波兰兹罗提 至苏里南元 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至苏里南元 的汇率目前为 8.246，较昨日变动 -0.805%。过去一周，波兰兹罗提 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.807%。

过去一周，波兰兹罗提 至苏里南元 的汇率在 21-10-2024 的最高点 8.315 和 15-10-2024 的最低点 8.134 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值下降了 -1.393%。