波兰兹罗提 至新西兰元 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至新西兰元 的汇率目前为 0.414，较昨日变动 -0.330%。过去一周，波兰兹罗提 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.735%。

过去一周，波兰兹罗提 至新西兰元 的汇率在 16-10-2024 的最高点 0.419 和 22-10-2024 的最低点 0.414 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值增加了 0.355%。