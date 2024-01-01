波兰兹罗提 至马尔代夫拉菲亚 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至马尔代夫拉菲亚 的汇率目前为 3.856，较昨日变动 0.476%。过去一周，波兰兹罗提 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.579%。

过去一周，波兰兹罗提 至马尔代夫拉菲亚 的汇率在 15-10-2024 的最高点 3.912 和 18-10-2024 的最低点 3.828 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 20-10-2024，价值下降了 -1.275%。