波兰兹罗提 至柬埔寨瑞尔 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至柬埔寨瑞尔 的汇率目前为 1,017.310，较昨日变动 -0.759%。过去一周，波兰兹罗提 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.241%。

过去一周，波兰兹罗提 至柬埔寨瑞尔 的汇率在 15-10-2024 的最高点 1,032.670 和 21-10-2024 的最低点 1,016.750 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值下降了 -0.219%。