波兰兹罗提 至圭亚那元 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至圭亚那元 的汇率目前为 52.327，较昨日变动 -0.904%。过去一周，波兰兹罗提 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.113%。

过去一周，波兰兹罗提 至圭亚那元 的汇率在 15-10-2024 的最高点 53.179 和 22-10-2024 的最低点 52.298 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 0.271%。