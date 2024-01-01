100 菲律宾比索兑哥斯达黎加科朗

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菲律宾比索/哥斯达黎加科朗汇率
1 PHP8.69529 CRC
5 PHP43.47645 CRC
10 PHP86.95290 CRC
20 PHP173.90580 CRC
50 PHP434.76450 CRC
100 PHP869.52900 CRC
250 PHP2,173.82250 CRC
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1000 PHP8,695.29000 CRC
2000 PHP17,390.58000 CRC
5000 PHP43,476.45000 CRC
10000 PHP86,952.90000 CRC
哥斯达黎加科朗/菲律宾比索汇率
1 CRC0.11501 PHP
5 CRC0.57503 PHP
10 CRC1.15005 PHP
20 CRC2.30010 PHP
50 CRC5.75025 PHP
100 CRC11.50050 PHP
250 CRC28.75125 PHP
500 CRC57.50250 PHP
1000 CRC115.00500 PHP
2000 CRC230.01000 PHP
5000 CRC575.02500 PHP
10000 CRC1,150.05000 PHP