巴布亚新几内亚基那 至摩尔多瓦列伊 汇率历史

今日 巴布亚新几内亚基那 至摩尔多瓦列伊 的汇率目前为 4.524，较昨日变动 0.209%。过去一周，巴布亚新几内亚基那 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.164%。

过去一周，巴布亚新几内亚基那 至摩尔多瓦列伊 的汇率在 21-10-2024 的最高点 4.549 和 16-10-2024 的最低点 4.472 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.729%。