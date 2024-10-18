巴布亚新几内亚基那 至印尼盾 汇率历史

今日 巴布亚新几内亚基那 至印尼盾 的汇率目前为 3,962.620，较昨日变动 0.781%。过去一周，巴布亚新几内亚基那 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.208%。

过去一周，巴布亚新几内亚基那 至印尼盾 的汇率在 18-10-2024 的最高点 3,969.100 和 18-10-2024 的最低点 3,927.760 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -0.693%。