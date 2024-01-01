巴布亚新几内亚基那 至洪都拉斯伦皮拉 汇率历史

今日 巴布亚新几内亚基那 至洪都拉斯伦皮拉 的汇率目前为 6.356，较昨日变动 -0.454%。过去一周，巴布亚新几内亚基那 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.411%。

过去一周，巴布亚新几内亚基那 至洪都拉斯伦皮拉 的汇率在 16-10-2024 的最高点 6.395 和 15-10-2024 的最低点 6.330 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 0.808%。