秘鲁新索尔 至萨摩亚塔拉 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至萨摩亚塔拉 的汇率目前为 0.720，较昨日变动 -1.128%。过去一周，秘鲁新索尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.308%。

过去一周，秘鲁新索尔 至萨摩亚塔拉 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.731 和 17-10-2024 的最低点 0.713 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值下降了 -1.203%。