秘鲁新索尔 至巴拉圭瓜拉尼 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至巴拉圭瓜拉尼 的汇率目前为 2,103.650，较昨日变动 -0.336%。过去一周，秘鲁新索尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.035%。

过去一周，秘鲁新索尔 至巴拉圭瓜拉尼 的汇率在 18-10-2024 的最高点 2,112.720 和 15-10-2024 的最低点 2,074.850 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值增加了 0.442%。