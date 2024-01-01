秘鲁新索尔 至尼泊尔卢比 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至尼泊尔卢比 的汇率目前为 35.719，较昨日变动 -0.331%。过去一周，秘鲁新索尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.156%。

过去一周，秘鲁新索尔 至尼泊尔卢比 的汇率在 18-10-2024 的最高点 35.875 和 16-10-2024 的最低点 35.620 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值下降了 -0.333%。