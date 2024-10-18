秘鲁新索尔 至尼加拉瓜科多巴 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至尼加拉瓜科多巴 的汇率目前为 9.786，较昨日变动 -0.277%。过去一周，秘鲁新索尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.140%。

过去一周，秘鲁新索尔 至尼加拉瓜科多巴 的汇率在 18-10-2024 的最高点 9.820 和 21-10-2024 的最低点 9.757 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值增加了 0.412%。