秘鲁新索尔 至毛里求斯卢比 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至毛里求斯卢比 的汇率目前为 12.188，较昨日变动 -1.548%。过去一周，秘鲁新索尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.633%。

过去一周，秘鲁新索尔 至毛里求斯卢比 的汇率在 18-10-2024 的最高点 12.395 和 21-10-2024 的最低点 12.183 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值下降了 -0.682%。