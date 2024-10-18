秘鲁新索尔 到以色列新谢克尔 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 到以色列新谢克尔 的汇率目前为 1.005，较昨日变动 1.520%。过去一周，秘鲁新索尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.654%。

过去一周，秘鲁新索尔 到以色列新谢克尔 的汇率在 21-10-2024 的最高点 1.007 和 18-10-2024 的最低点 0.985 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -0.589%。