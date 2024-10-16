秘鲁新索尔 至圭亚那元 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至圭亚那元 的汇率目前为 55.469，较昨日变动 -0.475%。过去一周，秘鲁新索尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.006%。

过去一周，秘鲁新索尔 至圭亚那元 的汇率在 21-10-2024 的最高点 55.734 和 16-10-2024 的最低点 55.260 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 0.425%。