秘鲁新索尔兑格鲁吉亚拉里

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1 PEN兑GEL过去 30 天过去 90 天
0.73630.7363
0.72130.7063
一般0.72840.7223
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1 PEN 兑 GEL 统计信息

过去 30 天，PEN 兑 GEL 的表现如下：30 天高点为 0.7363，30 天低点为 0.7213。这意味着 30 天平均值为 0.7284。PEN 兑 GEL 的变化为 -0.56。

过去 90 天，PEN 兑 GEL 的表现如下：90 天高点为 0.7363，90 天低点为 0.7063。这意味着 90 天平均值为 0.7223。PEN 兑 GEL 的变化为 -0.19。

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08290.9651.4961.6230.93621.585
1 GBP1.20111.299109.2221.7971.9491.12425.918
1 USD0.9240.77184.0791.3831.50.86519.951
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.237

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秘鲁新索尔/格鲁吉亚拉里汇率
1 PEN0.72337 GEL
5 PEN3.61686 GEL
10 PEN7.23371 GEL
20 PEN14.46742 GEL
50 PEN36.16855 GEL
100 PEN72.33710 GEL
250 PEN180.84275 GEL
500 PEN361.68550 GEL
1000 PEN723.37100 GEL
2000 PEN1,446.74200 GEL
5000 PEN3,616.85500 GEL
10000 PEN7,233.71000 GEL
格鲁吉亚拉里/秘鲁新索尔汇率
1 GEL1.38242 PEN
5 GEL6.91210 PEN
10 GEL13.82420 PEN
20 GEL27.64840 PEN
50 GEL69.12100 PEN
100 GEL138.24200 PEN
250 GEL345.60500 PEN
500 GEL691.21000 PEN
1000 GEL1,382.42000 PEN
2000 GEL2,764.84000 PEN
5000 GEL6,912.10000 PEN
10000 GEL13,824.20000 PEN